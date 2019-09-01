01.09.2019
Гончарук прокатился на самокате по Кабмину
Источник: Корреспондент.net
Премьер-министр Алексей Гончарук в видеообращении к школьникам по случаю Дня знаний показал помещения Кабинета министров и проехал по ним на самокате.
"Привет, друзья. Сегодня 1 сентября, День знаний. Завтра вы пойдете в школу... А я пойду на работу в Кабинет министров Украины, где я работаю премьер-министром. Когда-то кто-то из вас также будет премьер-министром. Но на тот момент Украина уже будет сильным модерновым государством, с которым будут считаться в мире. Тогда правительство будет работать в современном, инновационном здании, которое вы обязательно увидите. Как это выглядит сегодня, я хочу вам показать", - сказал новый премьер в видеообращении на своей странице Facebook.
По словам Гончарука, в здании Кабмина огромное количество этажей, где расположены десятки кабинетов, в которых работают тысячи людей.
"А коридоры здесь такие длинные, что порой можно пользоваться самокатом", - сказал он и проехался на электросамокате по коридору и заехал в зал заседаний правительства.
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