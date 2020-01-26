Гончарук проведет заседание Совета Украина-ЕС

Источник: Корреспондент.net

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук проведет Шестое заседание Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе 28 января.

"Повестка дня предусматривает обсуждение ситуации безопасности на востоке Украины в контексте противодействия российской агрессии и выполнения Минских договоренностей, а также состояния дел во временно оккупированном Крыму. Во время заседания Совета ассоциации стороны также проанализируют достигнутый прогресс по имплементации Соглашения об ассоциации и обсудят состояние двусторонней торговли, пути углубления экономического и отраслевого сотрудничества Украины с Европейским Союзом, сотрудничество в сфере юстиции, свободы и безопасности", - сказано в сообщении.

Украинскую делегацию возглавит Алексей Гончарук, а делегацию ЕС – Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель. В заседании также примет участие Комиссар ЕС по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Варгеи.

Гончарук в Брюсселе также встретится с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, Исполнительным вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом, а также с представителями бельгийского бизнеса.

"По итогам Шестого заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в 18:15 (по местному времени) состоится совместная пресс-конференция Алексея Гончарука и Жозеп Борреля", - резюмировали в Кабмине.