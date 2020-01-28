Гончарук рассказал, когда Украина будет отвечать критериям членства в ЕС

Источник: Корреспондент.net

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что через пять лет Украина будет отвечать критериям членства в Европейском Союзе. Об этом он во вторник, 28 января, написал на своей странице в Facebook.

"Программа правительства предусматривает амбициозную цель - через 5 лет Украина будет отвечать критериям членства в ЕС. Именно поэтому важно синхронизировать политику со странами-членами ЕС, в частности, и в рамках Европейского зеленого соглашения", - написал он.

Речь идет о пакете мер, направленных на модернизацию экономики и социальной сферы в целях превращения Европы в "климатически дружественный" континент до 2050 года. Соответствующее соглашение было принято Еврокомиссией в декабре 2019 года.

Сегодня премьер-министр Алексей Гончарук предложил вице-президенту Еврокомиссии по вопросам европейского Зеленого соглашения Франсу Тиммермансу начать диалог по развитию общей дорожной карты с целью присоединения Украины к этой инициативе.

"Наша амбиция - трансформировать страну в сильную конкурентную экономику с цифровизированной и энергоэффективной промышленностью, высокоразвитой инфраструктурой и достойным уровнем жизни для людей", - написал Гончарук, проиллюстрировав сообщение рукопожатием с Франсом Тиммермансом.

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