Гончарук рассказал о плане изменений в Кабмине

Источник: Корреспондент.net

В Кабмине может появиться новый вице-премьер, который будет координировать экономический блок, также будет разделено Министерство ветеранов и оккупированных территорий. Об этом сообщил премьер Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV.

"Абсолютно точно, мы хотим усилить экономический блок, потому что у нас фокус на привлечение инвестиций, и нам точно нужен человек в правительстве, который будет координировать министерства экономического блока, экономики, энергетики, инфраструктуры, с фокусом на привлечение инвестиций. На то, чтобы защитить промышленность. Потому что то состояние дел, который есть в промышленности, требует особого внимания... Это может быть новый вице-премьер", - сказал Гончарук.

"Также мы приняли решение о разделении Министерства ветеранов и оккупированных территорий. Будет отдельное министерство. Мы предложили эту позицию (министерства оккупированных территорий - ред.) известному юристу Алексею Резникову, и я не исключаю, что в ближайшее время я внесу, а парламент поддержит это кадровое назначение", - добавил премьер.

Гончарук также отметил, что правительство думает усилить социальный блок, "потому что в стране, в которой более 10 млн граждан проживает за чертой бедности, это вопрос очень актуален".

В то же время он сообщил, что не видит предпосылок для разделения Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Реализация земельной реформы сейчас действительно сопровождается этим министерством. Там есть сильный замминистра. Мы думаем, каким образом усилить это направление, но я сейчас не вижу предпосылок для разделения министерства", - сказал премьер.

Гончарук также отметил, что кандидатура экс-голкипера киевского Динамо и сборной Украины Александра Шовковского на должность министра спорта в случае разделения Министерства культуры, молодежи и спорта серьезно не обсуждалась.

"Очень интересно наблюдать, как распространяются слухи. Эта идея подумать об Александре как о возможном чиновнике возникла у меня, но серьезно мы ее еще не обсуждали", - сказал Гончарук.

По словам премьера, Минмолодьспорта теоретически может быть разделено, но финального решения на этот счет пока нет. Он отметил, что любое решение не должно помешать подготовке к Олимпиаде, которая находится на "финишной прямой".