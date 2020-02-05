Гончарук рассказал о соглашении с Deutsche Bahn

Источник: Корреспондент.net

Оператор железных дорог Германии Deutsche Bahn с 1 января 2021 года будет оказывать поддержку в управлении Укрзализныця в сфере грузовых, пассажирских перевозок, инфраструктуры и предоставления услуг и технического обслуживания, заявил премьер-министр Алексей Гончарук в среду, 5 февраля.

"Первоочередной задачей будет изучение состояния Укрзализныци и создание Дорожной карты изменений. Следующий шаг - с 1 января 2021 года Deutsche Bahn будет оказывать поддержку в управлении УЗ в сфере грузовых, пассажирских перевозок, инфраструктуры, предоставления услуг и технического обслуживания", - написал он в телеграмм.

По словам Гончарука, партнерство компаний также стимулирует запуск новых маршрутов и будет способствовать более тесной интеграции транспортных систем.

"В приоритете нашего правительства - повышение эффективности управления Укрзализныцей и обеспечение перехода к европейской модели рынка железнодорожных перевозок", - подчеркнул премьер.

При этом он напомнил, что сотрудничество компаний не предполагает продажу или аренду такого стратегически важного государственного объекта, как Укрзализныця.