Гончарук внес кандидатуру на пост главы Минрегиона

Как видно из исследования, темпы рост минимальной зарплаты не свидетельствуют о ее высоком уровне.

Рейтинг подорожавших продуктов возглавляют яблоки, гречка и картофель. В то же время цены снизились на лук, морковь, свеклу и капусту.

В правительстве сообщают, что не имеют информации касаемо подлинности распространенной аудиозаписи с премьер-министром.

Топ-менеджер Нафтогаза участвовал в переговорах по газу в Париже, когда там собрались лидеры нормандского формата.

В сети появились записи переговоров якобы Гончарука с другими чиновниками, где обсуждают экономическую ситуацию в Украине и уровень ее понимания президентом Владимиром Зеленским.

Кто в чем "профан"? Большой скандал с Гончаруком

Принятый законопроект вводит лимиты для предпринимателей, а также повышает акциз на сигареты и ренту на руду.

Премьер-министр Алексей Гончарук подал в Верховную Раду представление о назначении вице-премьер-министром - министром развития общин и территорий Дениса Шмыгаля На данный момент Шмыгаль занимает должность главы Ивано-Франковской областной госвударственно администрации.

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