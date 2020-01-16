16.01.2020
Гончарук внес кандидатуру на пост главы Минрегиона
Источник: Корреспондент.net
Премьер-министр Алексей Гончарук подал в Верховную Раду представление о назначении вице-премьер-министром - министром развития общин и территорий Дениса Шмыгаля
На данный момент Шмыгаль занимает должность главы Ивано-Франковской областной госвударственно администрации.
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