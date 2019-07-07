07.07.2019
Гордон подал в суд на журналистку, требует миллион
Источник: Корреспондент.net
Журналист Дмитрий Гордон подал в суд на свою коллегу Янину Соколову за интервью с лидером партии 5.10 Геннадием Балашовым в ее проекте Рандеву, которое состоялось в марте.
"Дмитрий Гордон подал в суд на меня и мой продукт Рандеву, который выходит на 5 канале. Мы — второй ответчик в иске. После господина Балашова. Класс… Цена вопроса: 1 миллион гривен. Причина: посягательство на его честь и достоинство, деловую репутацию и т. д.", — cообщила Соколова на своей странице в Facebook.
По мнению журналистки, причиной подачи иска мог стать момент, когда Балашов зявил, что Гордон и кандидат в депутаты Игор Смешко - проекты политика Виктора Медведчука и работают в одной команде на пользу кума Путина.
"Акцентирую: это было сказано ртом господина Балашова. Не мной, не в сопроводительной начитке. А именно гостем. Конфликт между господином Балашовым и господином Гордоном — давняя история. И пусть дерутся, это их право. У меня только один вопрос… При чем тут я? Мой продукт и канал, который его размещает? Хочу напомнить. Мы живем в демократической стране, не в КНДР или РФ. У нас есть свобода слова… в Конституции закреплена", — подчеркнула Соколова.
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