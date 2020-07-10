Горячая Америка. Пэрис Хилтон идет в президенты

Источник: Корреспондент.net

Идти в президенты – нынче модная история в США. Кто-то то и дело намеревается составить кампанию Дональду Трампу и Джо Байдену. Ну или просто похайповать на популярной теме выборов.

Из шоу-бизнеса первым о своих намерениях заявил репер Канье Уэст. Теперь его примеру решила последовать и Пэрис Хилтон.

Розовый Белый дом

В Twitter модель опубликовала видеоролик под хештэгом #ParisForPresident (Пэрис в президенты).

Она отметила, что в своей команде хотела бы видеть певицу Рианну: "Она красивая и талантливая, я думаю, из неё получится отличный вице-президентом”.

Кроме того, Хилтон заявила, что в случае победы, покрасит Белый дом в розовый цвет, так как белый "слишком скучный" и разрешит присутствовать в нем домашним животным.

Еще Пэрис заявила, что будет поддерживать только американских дизайнеров:

“Я обязуюсь поддерживать американского производителя, одеваясь только у американских дизайнеров: theblondsny – между Днем памяти и Днем труда, Alice and Olivia – до конца года. Разве что я проснусь и день прокричит мне, чтобы я надели бикини для моих соотечественников!”

Также актриса рассказала, как изменит кабинет президента. "После долгих размышлений я решила, что Овальному кабинету необходим косметический ремонт и женская рука", - написала Пэрис.

Кроме того, она изменила слоган нынешнего президента США Дональда Трампа "Сделаем Америку снова великой" на "Сделаем Америку снова горячей".

Богатая наследница

Пэрис Хилтон - американская модель, актриса и наследница крупнейшей в мире сети отелей Hilton Hotels.

Впервые о своем намерении баллотироваться в президенты Хилтон заговорила еще в феврале 2018 года. Тогда она тоже выпустила видео и обещала стать “главнокомандующим в бикини”.

Хилтон хорошо знакома с действующим президентом США Дональдом Трампом. В 2000 году она подписала контракт с модельным агентством Трампа T Management и стала профессиональной моделью. Позже она работала на другие модельные агентства: Ford Models Management в Нью-Йорке, Models 1 Agency в Лондоне, Nous Model Management в Лос-Анджелесе и Premier Model Management в Лондоне. Хилтон стала появляться в рекламе знаменитых брендов, в числе которых Iceberg, GUESS, Tommy Hilfiger, Christian Dior и Marciano, и сниматься для глянцевых журналов.

В 2007 году Пэрис заявила о том, что хочет быть замороженной после своей смерти. Она перечислила крупную сумму денег в Институт Крионики для того, чтобы учёные будущего смогли её воскресить. “Благодаря этому моя жизнь может быть продлена на сотни и тысячи лет”, — сказала она.

Говорят, что Пэрис Хилтон может стать новым владельцем киевской гостиницы Днепр, выставленной на приватизацию. Информация о планах Хилтон стала известна от ее юридических консультантов. Не исключено, что в случае победы Хилтон гостиница получит название "Пэрис Днепр". Сохранение слова Днепр является частью условий приватизационного конкурса, в свою очередь американская актриса заявляла о планах создать гостиничную сеть Пэрис, которая должна составить конкуренцию сети Хилтон. Кстати, гостиница Хилтон в Киеве есть уже давно.

В прошлом году Пэрис Хилтон рассматривала возможность приобрести гостиничный комплекс на Западной Украине, в 20 км от Ужгорода. Информацию о данном гостиничном комплексе Хилтон узнала весной 2018, когда выступала на открытии гостиницы во Львове. Туда Хилтон прилетала вместе со своим бойфрендом Крисом Зилкой, который имеет украинские корни, но с которым она уже рассталась.

А что там Канье?

В ночь после Дня независимости США, 5 июля 2020 года, рэпер Канье Уэст написал твит, в котором заявил о президентских амбициях. Его тут же поддержал Илон Маск.

На выборах 2020 года Канье Уэст не собирается заручаться поддержкой ни одной из существующих партий. Он создаст собственную. Она будет называться The Birthday Party — Партия дня рождения (это игра слов: английский омоним party означает и вечеринка, и партия, поэтому название партии можно перевести и как Партия вечеринки в честь дня рождения). Почему? Ответ таков: “Потому что, когда мы победим, это будет как будто у всех сразу случился день рождения”.

Слоганом кампании будет “ДА!” (YES!) К ней приурочен новый альбом, который Канье обещает раздавать бесплатно, чтобы его не обвинили в попытке создать ажиотаж вокруг пластинки.

Президента Трампа рэпер больше не поддерживает: “Во время этого интервью я снимаю красную кепку (с предвыборным слоганом Дональда Трампа Сделаем Америку великой снова)”.

Уэста не беспокоит, что он выступит, по сути, кандидатом-спойлером, который уведет афроамериканский электорат от кандидата Демократической партии и таким образом косвенно поможет Трампу. Более того, Уэст уверен, что по умолчанию считать, что чернокожий будет голосовать за демократа, — это одна из форм белого превосходства.

Строить будущее общество президент Уэст собирается по образу Ваканды — вымышленного африканского государства из вселенной Marvel.

Правда, уже появились новости о том, что у Канье обострилось биполярное расстройство. Так что может о его планах уже можно и забыть.