Госбюджет-2019 недовыполнен на 56 миллиардов

Источник: Корреспондент.net

За 11 месяцев 2019 года доходы госбюджета составили 899,745 млрд гривен при плане в 955,716 млрд гривен. Об этом свидетельствуют данные Казначейской службы.

Таким образом, в январе-ноябре госбюджет по доходам выполнен на 94,1%.

В то же время, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года доходы госбюджета выросли 6,7% или на 56 483,9 млн грн.

В частности, в ноябре госбюджет недовыполнен по доходам на 8,6%, или на 8,3 млрд гривен.

Доходы госбюджета за отчетный период составили 88,830 млрд гривен при плане в 97,169 млрд гривен.

Поступления в ноябре были на 7,3% или на 7 018,4 млн грн меньше, чем в ноябре 2018 года.

Доходы общего фонда госбюджета в ноябре составили 80,210 млрд гривен при плане 86,297 млрд гривен, спецфонда – 8,620 млрд гривен при плане в 10,871 млрд гривен.