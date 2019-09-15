Госбюджет-2020: на культуру выделят 8,6 млрд грн

Источник: Корреспондент.net

В проект госбюджета на 2020 год предусмотрены расходы на культуру и информационную сферу в размере 8,6 млрд гривен. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова в ходе презентации проекта госбюджета в воскресенье, 15 сентября.

По словам министра, проектом предусмотрено выделение 2 млрд гривен на развитие общественного вещания в соответствии с законодательством и около 1,3 млрд гривен на развитие кинематографа, поддержку театров.

Проект также предусматривает выделение 0,1 млрд гривен на деятельность Украинского института книги и поддержку книгоиздательского дела.