15.09.2019
Госбюджет-2020: на культуру выделят 8,6 млрд грн
Источник: Корреспондент.net
В проект госбюджета на 2020 год предусмотрены расходы на культуру и информационную сферу в размере 8,6 млрд гривен. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова в ходе презентации проекта госбюджета в воскресенье, 15 сентября.
По словам министра, проектом предусмотрено выделение 2 млрд гривен на развитие общественного вещания в соответствии с законодательством и около 1,3 млрд гривен на развитие кинематографа, поддержку театров.
Проект также предусматривает выделение 0,1 млрд гривен на деятельность Украинского института книги и поддержку книгоиздательского дела.
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