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24.07.2019

Госбюджет недовыполнен по расходам на 42,7 млрд

Источник: Корреспондент.net

План расходов общего фонда государственного бюджета за первое полугодие 2019 года не выполнен на 42,7 миллиарда гривен. Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, сообщается на сайте ведомства.

"Общий фонд государственного бюджета в январе-июне этого года выполнен с дефицитом в сумме 8,7 млрд грн. Хотя предполагалось - 23 млрд грн. Выполнение государственного бюджета с меньшим дефицитом обусловлено тем, что не был выполнен план расходов на 42,7 млрд грн (в первом квартале - на 21,1 млрд грн), или 8,5%", - отметил Пацкан.

По его словам, больше всего не проведены в запланированных объемах расходы на обслуживание госдолга на 8,7 млрд грн, предоставление трансфертов местным бюджетам - на 4,8 млрд грн.

Кроме того, проведенные в запланированных объемах расходы по бюджетным программам, главными распорядителями которых, в частности, являются: Минобороны - на 4 млрд грн, Министерство здравоохранения - на 3,9 млрд грн, Министерство внутренних дел - на 3,2 млрд грн, Министерство соцполитики - на 2,4 млрд грн.

То, что расходы не были проведены в запланированных объемах, обусловлено рядом причин, отметил председатель Счетной палаты.

"Из-за укрепления гривны происходит экономия расходов на обслуживание государственного долга. Государственные программы социальной защиты населения выполняются исключительно в пределах фактических обязательств. Кроме того, исполнительская дисциплина участников бюджетного процесса на очень низком уровне", - подчеркнул Пацкан.

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