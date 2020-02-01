Госбюджет в январе недополучил четверть доходов

Источник: Корреспондент.net

Доходы Государственного бюджета Украины за январь 2020 года составили 42,6 млрд грн, что на 13,8 млрд грн, или на 24,5% меньше планового показателя на этот месяц. Такие данные обнародовало Министерство финансов в субботу, 1 февраля.

"По оперативным данным ГКСУ о выполнении бюджета в январе, доходы общего фонда государственного бюджета составили 42,6 млрд грн и были на 13,8 млрд грн меньше росписи", - говорится в сообщении.

Как отмечается, главной причиной недовыполнения доходов стали "существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства, утвержденным в октябре 2019 года".

"Это, в частности, более крепкий обменный курс гривни (средний курс января составил 24,1 грн/долл. США, тогда как в бюджете учтено среднегодовой курс 27 грн/долл. США), меньший объем импорта (на 2,5% г/г) и низкие цены на газ", - пояснили в Минфине.

Министр финансов Оксана Маркарова в Facebook, комментируя такие данные, указала, что "недовыполнение росписи 13,8 млрд в большей степени в соответствии с объективными и существенными изменениями макропоказателей. При этом все расходы проведены".