Госдеп одобрил продажу Украине ракет Javelin

Источник: Корреспондент.net

Госдепартамент США разрешил продажу Украине 150 ракет для противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму в 39,2 миллиона долларов.

Отмечается, что Госдеп дал разрешение на возможную продажу Украине 150 ракет Javelin и сопутствующего оборудования к ним на примерную стоимость, не превышающую 39,2 миллиона долларов.

В стоимость также включены технические средства подготовки, транспортировка, обучение украинских военнослужащих.

"Предполагаемая продажа будет содействовать внешней политике и национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности Украины. Система Javelin поможет Украине нарастить свой оборонный потенциал в долгосрочной перспективе для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Украина не столкнется с трудностями при принятии на вооружение этой системы", − указано в заявлении DSCA.

В агентстве также подчеркнули, что сделка не повлияет на баланс сил в регионе.