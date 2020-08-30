Госдеп ответил на заявление Путина по ЧВК Вагнера

Источник: Корреспондент.net

Пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус прокомментировала заявление президента России Владимира Путина о том, что задержание в Беларуси боевиков российской ЧВК Вагнера является операцией спецслужб Украины и США, пишет Голос Америки.

"Эти истории отвлекают внимание от настоящей проблемы, которая заключается в том, что Россия использует эти силы для сокрытия собственных настойчивых усилий поставить правительства других стран в неудобное положение, усилить раздор внутри стран , поддержать автократов, и вообще сеять хаос, чтобы дать России возможность влиять на события глобально", - сказала она.

Ортагус также отметила, что США поддерживают право народа Беларуси избирать своих лидеров "из действительно свободные и честные выборы с независимым наблюдателями, и за пределами ненадлежащего влияния российских спецслужб".