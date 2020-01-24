24.01.2020
Госдеп США подтвердил поездку Помпео в Украину
Источник: Корреспондент.net
Государственный секретарь США Майк Помпео приедет в Киев 30 января в рамках запланированной поездки по пяти странам, о визите сообщили в пресс-секретариате Госдепартамента, пишет в пятницу, 24 января, ЕП.
У Помпео запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком", чтобы подчеркнуть поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины".
Госсекретарь также примет участие в церемонии возложения цветов у Михайловского Златоверхого собора, чтобы почтить тех, кто погиб на Донбассе.
Помпео проведет встречи с религиозными лидерами, представителями гражданского общества и лидерами деловых кругов.
После Киева госсекретарь поедет в Беларусь на встречу с президентом Александром Лукашенко.
Еще у Помпео запланированы визиты в Узбекистан, Казахстан и Великобританию.
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