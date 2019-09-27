Госдолг Украины снизился впервые за три месяца

Источник: Корреспондент.net

По итогам августа госдолг Украины сократился на 0,5 млрд долларов - до 81,92 млрд долларов.

При этом госдолг в гривне сократился на 0,51 млрд грн - до 2 067,13 млрд грн.

По состоянию на 31 августа внешний долг составил 1 250,87 млрд грн (60,51% от общей суммы долга) или 49,57 млрд долларов, внутренний долг - 816,26 млрд грн (39,72%) или 32,35 млрд долларов.

Госдолг Украины составлял 1 809,86 млрд грн (87,55% от общей суммы долга) или 71,73 млрд долларов. Гарантированный государством долг составлял 257,26 млрд грн (12,45%) или 10,20 млрд долларов.