Госдолгом будет заниматься новое ведомство

Источник: Корреспондент.net

Министерство финансов Украины создает отдельное агентство, которое будет отвечать за государственный долг. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщил журналистам министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет по результатам заседания правительства.

"Минфин создает новый орган власти, отдельное агентство, которое будет отвечать за государственный долг. Это, в принципе, правильная европейская политика. Вы знаете, что есть министерства, которые занимаются формированием политики, и хорошей практикой считается, когда ты берешь и реализацию политики выделяешь в отдельный орган", - сказал министр.

Он отметил, что работа с государственным долгом будет деполитизированна, и будет вестись более профессионально. Однако, соответствующее решение еще должна поддержать Верховная Рада.