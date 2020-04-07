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07.04.2020

Госпитализация премьера. Болезнь Бориса Джонсона

Источник: Корреспондент.net

Коронавирус не жалеет никого, даже высшее руководство государств. Первым мировым лидером, который попал с коронавирусом в больницу, стал британский премьер-министр Борис Джонсон. Появились новости, что Джонсона даже подключали к аппарату искусственной вентиляции легких, но это оказалось неправдой.

Из изоляции – в больницу

Борис Джонсон сообщил, что заболел, еще 27 марта. Тогда он говорил, что у него легкие синдромы - температура и постоянный кашель. Премьер провел даже заседание праивтельства в режиме онлайн и каждый день публиковал видео из изоляции. Но 5 апреля Джонсона госпитализировали.

Сначала сообщалось, что Джонсон, вероятнее всего останется в больнице только на одну ночь, а утром уже будет проводить из дома совещание правительства. Однако вечером 6 апреля  стало известно, что премьера перевели в реанимацию. Его состояние ухудшилось, и по совету медиков он был переведен в палату интенсивной терапии.

Джонсон попросил министра иностранных дел Доминика Рааба возглавить правительство “в случае необходимости”.

Утром 7 апреля глава секретариата британского правительства Майкл Гоув сообщил, что Борис Джонсон после госпитализации получал кислородную терапию, но опроверг информацию о том, что премьер подключен к аппарату ИВЛ.

“Нет, у него не стоит ИВЛ. Премьер-министру провели кислородную терапию, и конечно же, он находится под пристальным наблюдением”, — сказал Гоув.

Агентство Reuters сообщило, что после перевода в реанимацию состояние Джонсона не изменилось.

На Даунинг-стрит также сообщили, что у Джонсона не была диагностирована пневмония и он находится в стабильном состоянии и в хорошем настроении. Кроме того, сообщается, что премьер не нуждается ни в искусственной вентиляции легких, ни в неинвазивной респираторной поддержке.

Джонсон получает “стандартную” кислородную поддержку и дышит самостоятельно, пояснил представитель британского правительства.

Мир поддержал

Мировые лидеры, включая президента США Дональда Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона, выразили свою поддержку Джонсону.

Трамп даже заявил, что поручил ведущим американским компаниям в области медицины помочь в лечении от коронавируса  Джонсона

"Я был опечален, что его перевели в отделение интенсивной терапии. Все американцы молятся о его здоровье. Он настоящий хороший друг... Я попросил две ведущие компании связаться с Лондоном незамедлительно.И они уже отбыли в Лондон... Посмотрим, сможем ли мы помочь. Мы уже контактировали со всеми врачами Бориса Джонсона. Посмотрим, что будет дальше", - сказал Трамп.

Американский президент не уточнил, какое будет предложено лечение, сказав только, что речь идёт о "сложном, инновационном методе".

Президент России Владимир Путин направил Джонсону телеграмму:

“Уважаемый господин премьер-министр, хотел бы выразить свою искреннюю поддержку в этот непростой для Вас момент. Уверен, что Ваши энергия, оптимизм и чувство юмора помогут победить болезнь”.

Владимир Зеленский заявил, что “вместе со всеми британцами желаем Борису Джонсону бороться и победить, молимся за его здоровье".

Не последний чиновник

Правительство Великобритании продолжает страдать от коронавируса. Министр кабинета министров Великобритании Майкл Гоув самоизолировался, поскольку один из членов его семьи имеет симптомы COVID-19.

Он подчеркнул, что продолжит работать в обычном режиме, а симптомов вируса у него нет.

Британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок ранее также заразился коронавирусом, но уже вернулся к работе.

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