Госсекретарь США назвал постыдным вето России и Китая на помощь Сирии

Источник: DW

Госсекретарь США Майкл Помпео резко раскритиковал позицию России и Китая, блокировавших продление Советом Безопасности ООН трансграничной гуманитарной помощи Сирии. "Вчерашнее вето Российской Федерации и Китая на резолюцию Совета Безопасности, которая позволила бы поставить гуманитарную помощь миллионам сирийцам, постыдно", - заявил он в субботу, 21 декабря.

По его словам, после подобного решения у Москвы и Пекина "руки в крови". Это уже 14-е вето РФ в СБ ООН и восьмое - Китая с начала сирийского конфликта в 2011 году, напомнил Помпео.

"Соединенные Штаты будут и впредь оказывать содействие с тем, чтобы лишенные голоса, голодные, перемещенные и осиротевшие люди получали гуманитарную помощь, в которой они нуждаются для того, чтобы выжить", - подчеркнул госсекретарь США.

Вето РФ и Китая на резолюцию по гуманитарной помощи в Сирии

Накануне на заседании Совета Безопасности ООН представители России и Китая наложили вето на проект резолюции о продлении трансграничной гуманитарной помощи Сирии, который разработали Германия, Бельгия и Кувейт. Документ предлагал сохранить три из четырех пунктов пропуска, неподконтрольных официальному Дамаску. Кроме того, предлагалось продлить механизм трансграничной гуманитарной помощи еще на один год.

За проект проголосовали все члены Совбеза ООН, кроме России и Китая. "Это очень печальный день для жителей Сирии, печальный день для этого Совета", - заявил постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen). В то же время постпред РФ при ООН Василий Небензя объяснил позицию России тем, что сирийский президент Башар Асад вернул контроль над большей частью страны, а значит, резолюция трансграничной гуманитарной помощи "устарела".

Мандат на текущую резолюцию по Сирии истекает 10 января, за это время Совбез ООН должен прийти к компромиссу по данному вопросу. "Совет Безопасности продолжит работать каждый день до 10 января, чтобы принять резолюцию", - заявила постпред США при ООН Келли Крафт.