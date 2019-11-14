14.11.2019
Госшахтам перечислили миллиард гривен на долги
Источник: Корреспондент.net
Казначейство перечислило выделенный на долги по зарплатам миллиард восьми государственным угольным предприятиям.
На погашение задолженности перед работниками восьми государственных шах перечислен миллиард гривен. Об этом сообщает пресс-служба казначейской службы.
Накануне средства были перечислены на счета: Волыньуголь, Южнодонбасское №1, Мирноградуголь, Торецкуголь, Селидовуголь, Лисичанскуголь, Первомайскуголь, Львовуголь..
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