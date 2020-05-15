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15.05.2020

Госстат оценил глубину падения ВВП Украины

Источник: Корреспондент.net

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины за первые три месяца нынешнего года сократился на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Отмечается, что реальный ВВП в первом квартале по сравнению с предыдущим кварталом уменьшился на 0,8% (с учетом сезонного фактора).

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