Госстат оценил глубину падения ВВП Украины

Источник: Корреспондент.net

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины за первые три месяца нынешнего года сократился на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Отмечается, что реальный ВВП в первом квартале по сравнению с предыдущим кварталом уменьшился на 0,8% (с учетом сезонного фактора).