Госстат оценил падение экономики в карантин

Источник: Корреспондент.net

Во втором квартале 2020 года ВВП Украины сократился на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Госслужба статистики в пятницу, 14 августа.

По отношению к первому кварталу года падение составило 9,9%.

Ранее Госстат откорректировал предварительную оценку снижения ВВП в первом квартале, улучшив ее с 1,5% до 1,3%.

По данным ведомства, рост ВВП в четвертом квартале 2019 года составил 1,5%, в третьем - 3,9%, во втором – 4,7% и в первом квартале – 2,9%.