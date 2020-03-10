Госстат отметил замедление инфляции

Источник: Корреспондент.net

Государственная служба статистики озвучила данные о потребительских ценах за январь-февраль, которые показали спад инфляции, о чем говорится в пресс-центре организации во вторник, 10 марта.

Так, потребительские цены в Украине после увеличения на 0,1% в январе, в феврале этого года снизились на 0,3%, тогда как в феврале-2019 их рост составил 0,5%.

В результате в годовом измерении инфляция по итогам февраля-2020 замедлилась до 2,4% с 3,2% по итогам января и 4,1% – по итогам 2019 года.

Базовая инфляция в феврале этого года третий месяц подряд оставалась на отрицательном уровне – "минус" 0,1%, в результате базовая инфляция в годовом измерении также упала c 3,3% до 3,0%.