Госстат ухудшил оценку по росту экономики

Источник: Корреспондент.net

Рост ВВП Украины в третьем квартале текущего года составил 4,1% к аналогичному периоду 2018 года, тогда как во втором квартале темп роста был выше – 4,6%, а в первом ниже – 2,5%. Об этом свидетельствуют обновленные данные Госслужбы статистики.

По данным статистического ведомства, номинальный ВВП III квартале 2019 года составил 1105,5 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека - 26286 грн.

Кроме того, по данным Госстта, ВВП Украины вырос на 0,6% по отношению ко II кварталу 2019 года.

Госстат отметил, что уточненные данные будут обнародованы в марте 2020 года, а окончательные – в марте 2021 года.