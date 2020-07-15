Гостиницу Днепр в центре Киева продали за 1,1 млрд

Источник: Корреспондент.net

Фонд государственного имущества провел аукцион по продаже 100% пакета акций гостиницы Днепр. Отель ушел с молотка более чем за 1,1 млрд гривен, сообщается на сайте ведомства в среду, 15 июля.

Отметим, что стартовая цена на аукционе составляла почти 81 млн гривен. Таким образом, финальная цена выросла почти в 14 раз.

По данным ФГИ, за отель Днепр на равных условиях соперничали 29 покупателей на открытом аукционе через электронную систему ProZorro.Продажи.

"Прозрачная приватизация отеля Днепр доказала, что времена закрытых процессов прошли. Власти действиями показывает, что она открыта к людям, к инвесторам", – заявил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

На продажу отеля Днепр отреагировал президент Владимир Зеленский. По его словам, "Украина получила самую лучшую цену за свое имущество", а все деньги будут перечислены в госбюджет.

"Также надеюсь на старт приватизации крупных промышленных предприятий, которая устранит коррупцию в государственном секторе, уменьшит убытки госбюджета и станет еще одним кирпичиком в построении успешной и процветающей Украины", – добавил глава государства.

Напомним, гостинца Днепр находится на Европейской площади в центре Киева. Здание отеля общей площадью 12 829 кв. м состоит из 12-ти наземных и одного технического этажей, бельэтажа и подвала. Кроме того, перед отелем расположен гостевой паркинг на 56 паркомест – земельный участок принадлежит АО Днепр на праве постоянного пользования. В отеле 186 номеров различных типов, рестораны, бары, SPA-центр и несколько конференц-залов.