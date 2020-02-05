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05.02.2020

ГПУ: Иран не сотрудничает с Украиной по делу МАУ

Источник: Корреспондент.net

Украина не смогла установить прямую коммуникацию с правоохранителями Ирана. Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка в ходе заседания правоохранительного комитета парламента.

По словам Рябошапки, он трижды лично обращался к генпрокурору Ирана.

"Из того, что можно обнародовать. Я лично трижды обратился к генеральному прокурору Ирана с запросами о предоставлении международно-правовой помощи. В частности, мы просили предоставить кроме доказательств, которые необходимы следствию, доказательства, на основании которых задержаны лица в Иране. Была информация недавно, что за совершение этого преступления в Иране задержали трех или четырех человек, которые сейчас находятся в местах предварительного заключения. К сожалению, такой прямой коммуникации с правоохранительными органами Ирана пока нет. Думаю, где мы можем достичь успеха, - это дипломатические пути", - отметил генпрокурор.

Он также сообщил, что ГПУ подготовила проект соглашения о создании совместной следственной группы расследования катастрофы в Иране вместе с правоохранителями других стран, граждане которых погибли в результате сбивания самолета МАУ.

По его словам, "этот вопрос пока в работе".

"Мы обратились к нашим коллегам, граждане которых тоже погибли в этой катастрофе (в Иране, - ред.). С предложением о создании следственной группы. Мы подготовили проект соглашения о создании совместной следственной группы. Этот вопрос пока в работе. Кроме того, мы работаем и с другими коллегами для того, чтобы иметь возможность обмениваться информацией ", - заявил Рябошапка.

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