ГПУ предъявила подозрение Грымчаку

Источник: Корреспондент.net

Генпрокуратура сообщила о подозрении заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрию Грымчаку. Об этом заявил прокурор ГПУ Денис Иванов.

"Подозрение предъявлено... в данном уголовном производстве выполнял отдельное процессуальное действие - сообщал о подозрении и провел непосредственно допрос подозреваемого. Вся остальная информация - я ограничен в ее разглашении", - сказал Иванов.

По его словам, вопрос "об избрании меры пресечения будет решаться завтра по месту нахождения органа досудебного расследования".