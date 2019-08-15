15.08.2019
ГПУ предъявила подозрение Грымчаку
Источник: Корреспондент.net
Генпрокуратура сообщила о подозрении заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрию Грымчаку. Об этом заявил прокурор ГПУ Денис Иванов.
"Подозрение предъявлено... в данном уголовном производстве выполнял отдельное процессуальное действие - сообщал о подозрении и провел непосредственно допрос подозреваемого. Вся остальная информация - я ограничен в ее разглашении", - сказал Иванов.
По его словам, вопрос "об избрании меры пресечения будет решаться завтра по месту нахождения органа досудебного расследования".
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