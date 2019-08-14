ГПУ просит отстранить главу Окружного админсуда

Источник: Корреспондент.net

Генеральная прокуратура Украины попросила Высший совет правосудия временно отстранить трех судей Окружного админсуда Киева, которых привлекли к уголовной ответственности. Об этом в среду, 14 августа, сообщил пресс-центр Судебной власти Украины.

В ходатайстве заместителя генпрокурора речь идет о судьях ОАСК Павле Вовке, Игоре Погрибниченко и судье Суворовского районного суда Одессы Иване Шепитко.

Ходатайство ГПУ рассмотрят 20 августа в 10 утра.