ГПУ вызвала главу Окружного админсуда

Источник: Корреспондент.net

Генеральная прокуратура Украины вызвала для вручения подозрения главу Окружного административного суда города Киева Павла Вовка. Об этом свидетельствует повестка, опубликованная на сайте ведомства во вторник, 30 июля.

Отмечается, что Вовк должен явиться в Генпрокуратуру 2 августа в 14:00 для проведения процессуальных действий – вручения письменного уведомления о подозрении (ст.278 УПК Украины) и допроса в качестве подозреваемого (ст.224 УПК Украины).

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что четверо судей Окружного админсуда вызываются в Генпрокуратуру 2 августа для вручения подозрений.

"По делу ОАСК. Заместитель генпрокурора заслушал материалы дела. Повестки четырем судьям на пятницу 2 августа для вручения подозрений – высланы", – написал Луценко на своей странице в Facebook.