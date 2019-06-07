ГПУ завела дела из-за заявлений по Донбассу

Источник: Корреспондент.net

Генпрокурор Юрий Луценко в пятницу, 7 июня, заявил, что ГПУ открыла дела после резонансных заявлений по Донбассу.

Он заявил, что зарегистрировал в Едином реестре досудебных расследований дела по факту подготовки к финансированию терроризма, подготовки к препятствованию деятельности Вооруженных сил Украины, государственной измены.

"Сегодня я лично зарегистрировал в ЕРДР резонансное дело. По факту подготовки к финансированию терроризма… Это для тех, кто считает, что можно восстановить торговые отношения с террористическими организациями, которые захватили украинское имущество… Еще одно дело по факту подготовки к препятствованию деятельности ВСУ и других формирований. И еще одно дело по факту государственной измены…Это фактовые дела. Хочу сказать всем реваншистам и капитулянтам, закон один для всех", - заявил генпрокурор.

Он также отметил, что речь идет о заявлениях представителей Украины в контактной группе в Минске и людей из "властных кабинетов".

"Сегодня я с удивлением узнал, что россияне якобы потеряли контроль над террористическими группировками….Это не так…Еще большее возмущение вызывает предложение представителей в контактной группе запретить огонь в сторону противника. Я сделал так, как рекомендовал президент. Посмотрел на фото двух сыновей … и поступил так, как должен поступить генеральный прокурор". - сказал Луценко.