Греция направила военные корабли для защиты границы от мигрантов

Источник: Корреспондент.net

Власти Греции приняли решение направить военные корабли к островам в Эгейском море для усиления охраны государственной границы от возможного "вторжения" мигрантов.

"Греция направила военные корабли, чтобы усилить свою границу из-за опасений, что миллионы беженцев могут ее нарушить после того, как Турция открыла собственные границы на прошлой неделе", – говорится в сообщении.

Утверждается, что на границе между Турцией и Грецией сейчас собралось около 75 тысяч мигрантов.

Представитель греческого правительства Стелиос Пецас указал на "асимметричную угрозу" безопасности страны и объявил, что Афины решили усилить оборону границ до "максимально возможного уровня".

Острова в Эгейском море будут патрулировать 52 военных корабля и судов береговой охраны.