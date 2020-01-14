"Грехопадение" Гарри и Меган. Что решила Елизавета

Источник: Корреспондент.net

Королева Великобритании Елизавета II созвала семейны "антикризисный" совет, чтобы обдумать решение принца Гарри и Меган Маркл отказаться от обязанностей членов королевской семьи. По итогам королева поддержала решение внука. Однако Megxit, как и Brexit, может затянуться на годы, пишет пресса.



Кто потеряет больше от ухода Гарри и Меган

На этой неделе герцог и герцогиня Сассекские объявили о решении отказаться от обязанностей членов королевской семьи. Они заявили, что намерены "работать над тем, чтобы стать финансово независимыми, продолжая в полной мере поддерживать ее величество королеву". Эксперты о ожидают тяжелый удар по репутации британской монархии.

Желание Гарри и его супруги "постепенно сформировать новую роль" в рамках института монархии, а также "сбалансировать время" между пребыванием в Британии и Канаде отозвалось сарказмом и восхищением в постах пользователей соцсетей и прессе, которые тут же придумали меткий хештег, отражающий шок от ситуации - Megxit.

Если два года назад американскую актрису-феминистку встречали с надеждами, то в 2019 году, несмотря на рождение сына, Маркл стала главной отрицательной героиней британских таблоидов за своенравное поведение и нарушение традиций.

Свою неприязнь к Меган также перестали скрывать и члены королевской семьи, в частности, принц Чарльз и сама королева, которая запретила ей пользоваться драгоценностями из своей коллекции и убрала фотографии с ней. Подробно в материале Елизавета II против Меган Маркл.

Саммит по этому вопросу прошел в норфолкском дворце Сандрингем, где королева сейчас проводит свой зимний отпуск. На нем присутствовали принц Уэльский Чарльз, его сыновья принц Уильям и принц Гарри. Меган Маркл, по данным СМИ, участвовала в разговоре по телефону.

13 января на сайте Букингемского дворца было опубликовано заявление королевы, в котором говорится, что Елизавета II поддерживает решение своего внука и его жены "начать новую жизнь".

При этом королева уточнила, что предпочла бы, чтобы они "на постоянной основе оставались исполняющими свои обязанности членами королевской фамилии".

"Мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью в семье, оставаясь при этом ценной частью моей семьи", - говорится в заявлении королевы.

Елизавета II отметила, что "остаются еще несколько сложных вопросов", которые необходимо решить: "Предстоит проделать определенную работу, но я попросила принять окончательное решение в ближайшие дни".

В день "Сандрингемского саммита" - так журналисты назвали главный семейный совет Великобритании - телеканалы BBC и Sky News опубликовали свои списки вопросов о будущем монаршей четы. И в обоих материалах речь шла о финансах.

Сейчас основной источник финансов у принца Гарри и Меган Маркл - трастовый фонд, известный как Герцогство Корнуолл, принадлежащий принцу Чарльзу. Поступления из него составляют 95 процентов годового дохода четы - около двух миллионов фунтов, как подсчитали журналисты.

Во всяком случае, у четы есть собственные средства. Состояние Маркл Forbes оценивает в два миллиона фунтов, а принц Гарри унаследовал десять миллионов от мамы, писал журнал Fortune. При этом, только одно появление пары на официальном вечере в США оценивают в полмиллиона долларов.

Как отмечает Telegraph, официальный титул "Их королевские высочества герцог и герцогиня Сассексские" в заявлении Елизаветы II не упоминается. Один раз их называют просто Сассексами, и два раза "Гарри и Меган".

Как предположил один королевский наблюдатель с хорошими связями, это можно считать прелюдией к тому, что пару лишат титулов, пишет британская газета.

Источники во дворе также говорят, королева может взимать с Гарри и Меган арендную плату за Фрогморский коттедж в Виндзоре, которы те хотят оставить своей резиденцией. Возможно, что она их и вовсе выставит за дверь.

Times, в свою очередь, пишет о потерях, которые может понести королевство. Если и удастся избежать кризиса, спровоцированного желанием герцога и герцогини Сассексских стать "полуотдельными" членами семьи, то это приведет к появлению новых форм королевского участия.

Эта стратегия, однако, рискованная, отмечает газета. Монархия зиждется на безупречной добродетельности личности на троне, но уязвима для менее порядочных персонажей. Объявив о желании уйти от исполнения хотя бы части королевских обязанностей, Гарри и Меган нанесли удар по идее самой монархии.

Американская газета Atlantic обвиняет Сассексов в лицемерии, которое называет "самым страшным из возможных грехопадений".

"Нельзя отказаться от исполнения своих обязанностей и в то же время полностью поддерживать человека, который эти обязанности распределяет; нельзя сохранить привилегии аполитичного по конституции института, и в то же время участвовать в деятельности, которая непременно вторгнется в политику", - пишет издание.

New York Times стала на сторону Меган и Гарри, отметив, что СМИ Великобритании преуспели в исполнении своей задачи по изгнанию Маркл.

"Правда, им пришлось смириться с условием, на которое они, возможно, не рассчитывали - с потерей принца Гарри, любимого члена королевской семьи, который играет важную роль в формировании ее бренда в мире", - пишет газета.

NYT также отмечает, что цветные люди редко добиваются успеха в Британии, поскольку империя, наследницей которой она является, была основана на доктрине о превосходстве белых.

Daily Mail рассматривает другой аспект Megxit: Гарри и Уильям - далеко не первые мужья, чью близкую дружбу разрушили не поладившие между собой жены.