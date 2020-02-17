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17.02.2020

Гренландия будет продавать воду тающих ледников

Источник: Корреспондент.net

Гренландия планирует продавать талую воду коммерческим компаниям. Об этом рассказал министр индустрии и энергетики Йесс Сване в интервью Tagesspiegel.

"Мы проверили, насколько чистой является наша вода, сколько ее у нас есть и сколько лет мы можем ее использовать в экономических целях. Теперь мы говорим миру: у нас есть большое количество чистой воды, и мы предлагаем использовать этот ресурс", - сказал Сване.

По его словам, сегодня существует 9 небольших проектов, которые получили лицензии на экспорт воды.

"Но мы хотим расширяться и делиться нашей водой с остальным миром. Мы выдали 16 лицензий на добычу воды", - сказал министр.

Сване подчеркнул, что глобальное потепление с одной стороны способствует таянию льда, но с другой - является причиной увеличения мирового дефицита воды.

"Большое количество талой воды было в Гренландии на протяжении тысячелетий. Теперь мы видим, что можем превратить ее в товарный продукт, которого нет в других местах. Эта вода в противном случае все равно нами бы не использовалась", - добавил министр.

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