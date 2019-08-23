Гренландия раздора. Почему Трамп ссорится с Данией

Источник: Корреспондент.net

Между США и Данией нарастает дипломатический кризис после отказа Копенгагена продать Гренландию американцам. Датские власти назвали эту идей абсурдной, чем президент США Дональд Трамп оскорбился и отменил свой визит в эту страну.

Позже Трамп сказал, что Дания тратит на НАТО недостаточно средств, несмотря на свои богатства. Позже госсекретарь США Майк Помпео попытался сгладить конфликт, поблагодарив Данию за сотрудничество.

Как развивался кризис с Данией

16 августа американское издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Трамп хотел бы купить у Дании Гренландию, поскольку заинтересован в ее стратегическом расположении.

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу добавил, что остров богат минеральными ресурсами, а о его покупке задумывался еще президент Гарри Трумэн в 1946 году.

В прошлом прецедент уже был - именно у Дании США в 1917 году купили часть Виргинских островов за 25 миллионов долларов.

Как узнала позже американская газета Washington Post, в Белом доме обсуждали возможность заключить с Данией сделку, по которой США покрывали бы субсидию в размере 600 миллионов долларов в год, которую сейчас Дания выплачивает острову, а кроме того, единовременно выплатили бы Копенгагену крупный бонус.

Министерство иностранных дел этой датской автономии, однако, заявило, что Гренландия не продается, а премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала эту идею абсурдной и выразила надежду на то, что Трамп пошутил.

Но американский президент подтвердил свое намерение. По его словам, Дания из-за Гренландии теряет почти 700 миллионова долларов в год. Трамп решил отменить официальный визит в Копенгаген, намеченный на 2-3 сентября.

Причиной стала "неприятная" реакция на предложение по Гренландии. По мнению Трампа, у главы датского правительства не было права так неуважительно с ним разговаривать.

"Когда они назвали это абсурдом, это прозвучало очень неприятно, очень саркастично. Она разговаривает не со мной. Она говорит с Соединенными Штатами Америки. С США так не разговаривают - по крайней мере, не во время моего президентства. Все, что ей нужно было сказать: "Нет, нас это не интересует", - написал Трамп в Twitter 21 августа.

Фредериксен сказала, что удивилась и огорчилась отменой встречи. Политик отметила, что с нетерпением ждала переговоров с Трампом.

Вскоре американский президент опубликовал таблицу трат членов альянса на НАТО, согласно которой порог в два процента ВВП выполняют только семь из 28 стран: США, Греция, Эстония, Великобритания, Румыния, Польша и Латвия.

Он отметил, что Дания расходует на НАТО только 1,35 процента своего ВВП, "хотя это богатая страна". Трамп часто делает замечание членам альянса о недостаточных расходах и даже грозил вывести Америку из НАТО, поскольку она тратит больше всех - почти 3,5 процента ВВП.

Госсекретарь США попытался сгладить углы, которые образовались в отношениях с Копенгагеном, и позвонил датскому коллеге. "В дружественном русле" чиновники поговорили о переносе визита американского президента.

Помпео высоко оценил сотрудничество с Данией и вклад королевства в глобальную безопасность. Помпео и Йеппе Кофод также обсудили укрепление сотрудничества между странами в Арктике и Гренландии.

Однако Нацкомитет Республиканской партии начал выпускать и продавать футболки, на которых Гренландии входит в состав США.

"Поддержи президента Трампа и его усилия помочь Америке расти! Пожертвуй от 25 долларов и больше, и мы пришлем тебе нашу новую футболку из ограниченной коллекции", - говорится в описании.

Вечером 23 августа премьер-министр Дании провела телефонный разговор с Трампом. Его назвали "конструктивным", но подробности сообщать не будут.

После переговоров политик сообщила, что Дания и Гренландия договорились усилить сотрудничество в области безопасности и обороны, ссылаясь на растущую стратегическую роль арктического региона.

Зачем Трампу Гренландия

Как сообщила Wall Street Journal 23 августа, еще в августе 2018 года Дании предложили подумать над сделкой. И сделал это сенатор-республиканец Том Коттон. Он обсуждал возможность покупки Гренландии с послом Дании в США Ларсом Гертом Лозе.

Коттон также поднял идею покупки Гренландии в разговоре с Трампом, однако с тех президент и сенатор сделку не обсуждали. Сенатор называет покупку Гренландии необходимой мерой противодействия планам Китая и России.

"Последние несколько лет Китай пытается создать свой военный плацдарм в Гренландии, предлагая профинансировать строительство аэропорта. Купив остров, можно уберечь его от рук как китайцев, так и русских. К тому же он богат природными ресурсами и обладает неисчислимым экономическим потенциалом", - сказал политик газете.

Гренландия - самый большой остров в мире. Юридически он принадлежит Дании, однако располагает широкой автономией. На острове ходит датская крона, однако в состав Евросоюза, в отличие от материковой Дании, Гренландия не входит. Население - 57 тысяч жителей, почти 90 процентов - инуиты (эскимосы).

Основная статья доходов острова - субсидии датского правительства и экспорт рыбы и креветок. Субсидии формируют 50 процентов государственных доходов и 25 процентов ВВП.

Гренландия располагает залежами золота, платины, урана, редкоземельных металлов и нефти, однако разведка и добыча долгие годы были невозможны из-за льдов. По мере таяния льдов такие возможности могут открыться.

Со Второй мировой войны на острове функционирует самая северная американская военная база Туле. Там дислоцированы ВВС США, стоит система предупреждения о ракетном нападении, которая позволяет США контролировать запуски в более 20 странах.

Кроме того, остров находится на пути из Европы в Северную Америку. Это особенно важно сейчас, поскольку, по расчетам экологов, из-за климатических изменений многие пути, идущие через Арктику будут доступны для судоходства почти круглый год.

С одной стороны таяние ледников откроют экономический потенциал Гренландии, но они являются одной из главных экологических проблем. Если таяние продолжится, то уровень мирового океана может вырасти на величину до 33 сантиметров к 2100 году. А как известно, Трамп не верит в глобальное потепление.

Как считает обозреватель DW Оливер Саллет, предложение купить Гренландию можно считать нарушением табу после окончания Второй мировой войны, однако это вписывается в мировоззрение президента США.

"Сейчас, однако, Китай стремится лишить США статуса мирового лидера: частичную ответственность за это несет и нынешний глава Белого Дома... Он подрывает основы западной модели миропорядка, способствует расколу внутри Евросоюза, ставит под вопрос целесообразность существования НАТО, сближается с диктаторами и дистанцируется от старых западных союзников Вашингтона", - написал эксперт.