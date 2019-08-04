Гривна на первом месте в мире по росту к доллару

Источник: Корреспондент.net

Украинская гривна заняла первое место среди мировых валют по росту относительно курса американского доллара. Об этом свидельствуют данные агентства Reuters.

Судя по опубликованной инфографике, гривна с начала текущего года укрепилась к доллару на 9,1%. Второе место в рейтинге занял российский рубль, который вырос к доллару на 8,3%. На третьей позиции египетский фунт – рост против доллара на 8%.

При этом самой девальвировавшей валютой стало аргентинское пессо, стоимость которого упала на 15% по отношению к доллару. Также заметно "просели" шведская крона (8,3%) и южнокорейская вона (6,9%).

В целом среди мировых валют, которые наиболее укрепились относительно доллара, преобладают денежные единицы развивающихся стран, в то время как валюты развитых стран преимущественно девальвировали.