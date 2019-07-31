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31.07.2019

Гройсман о Порошенко: У него уже все позади

Источник: Корреспондент.net

Действующий премьер-министр Владимир Гройсман поделился впечатлениями от последнего интервью бывшего президента Украины Петра Порошенко. Свои мысли он опубликовал на странице в Facebook во вторник, 30 июля.

"Прочитал интервью Петра Алексеевича для Украинской правды. Похоже, он так и не сделал для себя выводов из всего, что произошло в последнее время. Как, к сожалению, так и не понял, почему я не пошел на выборы вместе с ним. На самом деле есть большая разница между правдой и ложью, служением государству и людям и созданием схем собственного обогащения, демократией и узурпацией власти, погоней за деньгами и моральными ценностями", - написал он.

Гройсман отметил, что не смог реализовать все задуманное через подходы Порошенко.

"Мне жаль, что большой надеждой и поддержкой людей он пожертвовал ради своих частных интересов. В конце и я тоже не смог из-за его подходов реализовать все то, что намеревался сделать. И именно поэтому нам не по пути. Что ж, у него уже все позади. Но я уверен - у Украины все еще впереди", - считает премьер.

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