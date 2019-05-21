Грызлов рассказал, как Зеленский может остановить обстрелы на Донбассе

Источник: Корреспондент.net

Новый президент Украины Владимир Зеленский может прекратить обстрелы и вооруженные провокации в Донбассе, просто отдав приказ о прекращении огня, заявил полпред России на переговорах контактной группы по Украине Борис Грызлов, передает ТАСС.

"Уже сейчас, до встречи Контактной группы, новый президент Украины может использовать свои полномочия, чтобы прекратить обстрелы и вооруженные провокации со стороны ВСУ. Для этого украинскому президенту достаточно отдать приказ о прекращении огня собственным силовикам", - сказал он.

Грызлов отметил, что, "накануне смены власти в Киеве события развивались в ином направлении".

Полпред России также сообщил, что пока участники контактной группы по урегулированию на востоке Украины согласились предоставить киевской стороне "разумное дополнительное время" для подготовки к новой встрече.

"Очередное заседание контактной группы должно было состояться в Минске 22 мая, - напомнил он. - Эта дата была определена заранее, но киевская сторона обозначила, что не готова к участию. Соответственно, заседание контактной группы переносится", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Ирина Геращенко покинула пост переговорщика в Минске. Первый вице-спикер Верховной Рады написала заявление об увольнении с должностей уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию и представителя Украины в гуманитарной подгруппе в Минске.