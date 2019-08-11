ГСЧС предупреждает о чрезвычайной пожароопасности

Источник: Корреспондент.net

В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что угроза сохраняется в ряде областей Украины.

"11-12 августа в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Ивано-Франковской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Спасатели отмечают, что из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.