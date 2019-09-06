ГТС максимально разогнали в реверсном режиме

Источник: Корреспондент.net

Укртрансгаз в конце августа провел испытания украинской газотранспортной системы в реверсном режиме.

Успешный тестовый запуск состоялся на участке магистрального газопровода Союз. В течение трех дней газотранспортная система на участке от границы до богородчанского узла работала в реверсном направлении.

Объемы транспортировки достигли максимума импортных мощностей из Словакии - 42,5 млн кубометров газа в сутки (это 15,5 млрд кубометров газа в год). Для приема газа через газоизмерительную станцию Будинце (Словакия) впервые были задействованы реверсные обмотки компрессорных станций Хуст и Богородчаны.

"Результаты теста зафиксировали стабильную работу оборудования и всех газоперекачивающих агрегатов, таким образом подтвердили готовность и способность реверсной схемы к функционированию в штатном режиме", - говорится в сообщении.