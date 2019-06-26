Губернаторы Зеленского. Кого отправят в регионы

Источник: Корреспондент.net

Владимир Зеленский продолжает менять под себя вертикаль власти в стране. Дошло дело и до регионов. Определены первые восемь новых глав областных организаций.

Одобрение их кандидатур на заседании правительства прошло не без скандала.

Корреспондент.net собрал информацию о новых губернаторах.

Маленький скандал

В Кабинет министров список кандидатов, которых Зеленский предлагают на должности председателей областных государственных администраций, поступил утром в среду, 26 июня.

Вице-премьер-министр Павел Розенко сразу же заметил, что правительству не известно, кто эти люди и как они стали кандидатами в губернаторы.

По закону председатели местных государственных администраций назначаются на должность президентом Украины по представлению Кабинета Министров, а не наоборот. С другой стороны, процедура внесения кандидатур четко не выписана. Но и очевидно то, что без одобрения президента рассмотрение кандидатур бесперспективно.

Поэтому теперь без конкурсов и обсуждений уже новый президент Владимир Зеленский расставляет своих людей в регионы.

Вице-премьер Вячеслав Кириленко предложил рассмотреть кандидатуры губернаторов в открытом режиме.

"Это политические фигуры, они будут принимать политические решения в переходной период. В связи с этим все вопросы, которые могут возникнуть к возможным главам ОГА и их позиция, должны быть известны всей стране", - сказал Кириленко.

Его позицию поддержал вице-премьер Павел Розенко: "Общество на последних демократических президентских выборах, мне кажется, дало сигнал, что в будущем все кадровые решения должны проходить публично, прозрачно, красиво, чтобы никто никого не смог заподозрить в кулуарных схемах, договорняках, шахматках".

Премьер-министр Владимир Гройсман в свою очередь предложил провести собеседование с кандидатами от Зеленского без присутствия СМИ. "Когда мы определимся, что кого-то поддерживаем или нет, мы сообщим публично", - сказал он.

Затем в спор вмешался министр внутренних дел Арсен Аваков. "Не нужно превращать заседание Кабмина в политический клуб. Есть процедура, которую предложил премьер-министр. Собеседование - это не публичное аутодафе, это ответы на вопросы. После этого каждый из нас сможет сказать: нет, я не согласен, или да, я согласен", - сказал он.

Розенко съязвил, что министр внутренних дел и сам политическая фигура.

Кириленко после этого сказал, что процедура согласования - это совсем не собеседование, на что Гройсман ответил обвинением в двойном походе: "Раньше мы назначали глав ОГА и это решение не обсуждали, а теперь нужно обсуждать. Почему? Потому что президент поменялся? Так что, теперь нужно блокировать его право назначать глав администраций? Не нужно. Внесет - мы поговорим с этими людьми".

В итоге предложение Кириленко об открытом обсуждении поддержали только 4 участника заседания.

Вице-премьер же не успокоился и сказал, что участвовать в обсуждении кандидатур глав ОГА не будет.

В конце концов, премьер Гройсман попросил всех успокоиться, и заседание перешло в закрытый режим.

Одесская область – самая скандальная

В Одесской области Зеленский предлагает назначить губернатором бизнесмена Андрея Андрейчикова. Он - один из крупнейших операторов рынка металлолома в Украине, возглавляет общественную организацию Ассоциация вторичных металлов и ресурсов.

Жена Андрейчикова Елена - выпустила пять сборников рассказов. Одесские СМИ называют Андрейчикова "мужем известной писательницы".

Андрейчиков в 2018 году заработал 3 миллиона 96 тысяч гривен, а его жена – около 13 тысяч. Супруги хранят наличкой 1,4 миллиона гривен и 136 тысяч долларов.

Близкий бизнес-партнер Андрейчикова - известный в Одессе предприниматель Алексей Козаченко. Козаченко официально перевел в фонд партии Зеленского Слуга народа три миллиона гривен. Так что назначение Андрейчикова в Одессе уже называют расплатой за финансовую поддержку на выборах.