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17.06.2019

Харлан стала чемпионкой Европы по фехтованию

Источник: Корреспондент.net

Украинская саблистка Ольга Харлан завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по фехтованию, который проходит в немецком Дюссельдорфе.

В финале спортсменка встретилась с представительницей Франции Манон Брюне и одержала победу со счетом 15:12.

На пути к решающей встрече Харлан оказалась сильнее немки Леи Крюгер (15:2), а потом в 1/8 финала разобралась с испанкой Арасели Наварро (15:13). В четвертьфинале Ольга разгромила представительницу России Ольгу Никиту (15:8), а в полуфинале остановила венгерку Анну Мартон (15:8).

Эта золотая медаль стала 8-й для украинской саблистки на чемпионатах Европы. Также на счету Ольги шесть серебряных и пять бронзовых наград. Отметим, что последний раз она побеждала на ЧЕ еще в 2014-м году.

Чемпионат Европы, на котором разыграют 12 комплектов наград (по шесть среди мужчин и женщин) пройдет до 22 июня.

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