Хасиды покинули границу Украины

Источник: Корреспондент.net

Все паломники-хасиды покинули нейтральную зону на белорусско-украинской границе, где они находились с начала недели. Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко, передает пресс-служба ведомства.

"Постепенное уменьшение иностранцев на этом направлении мы начали фиксироваться утром. Их количество рядом с нашей границей в течение дня стремительно уменьшалась. Также наблюдалось постоянное постепенное их возвращения на территорию Республики Беларусь", - сказал руководитель пограничного ведомства.

Он отметил, что иностранные граждане, которые планировали попасть в Украину с целью паломничества на этом направлении, начали прибывать к границе Украины еще с 14 сентября. Всего их здесь находилось еще до вчера более тысячи человек. Еще одну группу иностранцев на границе с Беларусью фиксировали напротив пункта пропуска Дольск на Волыни, однако после разъяснений по ограничению въезда - за несколько часов они вернулись обратно.

"Мы ежедневно разъясняли иностранцам, что с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции по решению Правительства въезд иностранцам в Украине запрещен. И они четко знали об этом еще до того, как начали ехать к нам. К сожалению, они не прислушались к призывам Украины воздержаться в этом году от поездки. Мы сожалеем, что доверившись непонятным обещаниям, к которым в разговорах апеллировали паломники, они создали себе иллюзию возможности въезда в Украину", - отметил Дейнеко.

Отмечается, что на данный момент все иностранцы-паломники оставили территорию рядом линии границы Украины.