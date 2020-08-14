Херсонский облсовет поддержал Мангера

Источник: Корреспондент.net

Херсонский облсовет поддержал своего председателя Владислава Мангера, подозреваемого в организации нападения на активиста Екатерину Гандзюк. Соответствующее решение поддержали 35 депутатов, поддержает Укринформ.

Соответствующее обращение облсовет направит в офис генерального прокурора Украины.

Исполняющая обязанности управляющего делами херсонской мэрии активистка Екатерина Гандзюк 31 июля 2018 была облита серной кислотой у подъезда своего дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела, она перенесла несколько операций, но 4 ноября умерла.

По подозрению в причастности к убийству Гандзюк были задержаны пять человек, а 12 ноября 2018 стало известно об аресте Игоря Павловского, бывшего помощника депутата ВР Николая Паламарчука.