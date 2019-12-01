Найти

01.12.2019

Иерархи ПЦУ провели богослужение в Стамбуле

Источник: Корреспондент.net

Архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий сослужил Вселенскому патриарху Варфоломею и Папе и Патриарху Александрийскому и всей Африки Феодору в Патриаршем храме святого Георгия на Фанаре в Стамбуле, сообщает пресс-служба ПЦУ.

Божественная литургия состоялась 30 ноября по случаю праздника в честь апостола Андрея Первозванного.

Кроме иерархов Константинопольской, Александрийской и Украинской Церквей во время литургии сослужил митрополит Константийский и Аммохостский Василий - иерарх Православной Церкви Кипра. В храме молились паломники из Волынской епархии во главе с митрополитом Луцким и Волынским Михаилом, а протоиерей Владимир Вакин, ректор ВПБА, сослужил за литургией.

За богослужением в храме также присутствовал представитель Римско-Католической Церкви кардинал Курт Кох во главе делегации этой Церкви.

Для Православной Церкви Украины событие, которое объединило в молитве к Господу и Святой Евхаристии представителей разных поместных Православных Церквей, является особой и символической. Ведь сегодня во время литургии совместно почтили Андрея Первозванного, проповедь которого начала распространения христианства на украинских землях.

По окончании Божественной литургии Вселенский Патриарх Варфоломей выразил благодарность всем представителям Поместных Церквей. Его Святейшество с радостью приветствовал украинскую делегацию и пожелал утверждения единой поместной Православной Церкви Украины.

Отметим, с 29 ноября продолжается официальный визит делегации Православной Церкви Украины к Вселенскому патриарху.

Новости раздела
Украина
01.12.2019
Иерархи ПЦУ провели богослужение в Стамбуле
Иерархи Православной Церкви Украины вместе со Вселенским патриархом приняли участие в богослужении в Стамбуле.
Украина
01.12.2019
Взрыв в Ощадбанке: полиция сообщила о задержанных
Правоохранители задержали 39-летнего иностранца и 33-летнего киевлянина. Во время обысков у них нашли вещественные доказательства - автомобиль, инструменты и часть денег.
Украина
01.12.2019
В СНБО сделали заявление об увольнении Кривоноса
Выведение Сергея Кривоноса из состава ряда межведомственных комиссий и групп не имеет никакой политической составляющей, сообщили в СНБО.
Украина
01.12.2019
Нацбанк нарастил покупку валюты на межбанке
С начала года чистая покупка иностранной валюты Национальным банком на межбанке составила $5 млрд.
Украина
01.12.2019
В Киеве совершено покушение на депутата – СМИ
Вячеслав Соболев – член комиссии по вопросам бюджета и финансов Киевского облсовета. Он был избран от БПП.
Украина
30.11.2019
В аэропорту Борисполь у пассажира изъяли гранату
Багаж с гранатой принадлежит 36-летнему жителю Донецка, который собирался лететь в Египет.
Украина
30.11.2019
НБУ зафиксировал ревальвацию гривны в конце осени
За последний месяц осени гривна укрепилась на 3,8%, а с начала года - на 13,2%. НБУ купил за 10 месяцев 5 млрд долларов на межбанке.
Украина
30.11.2019
Полиция назвала причину обысков в Укргаздобыче
Полиция расследует растрату служащими компании в особо крупных размерах. Изъята компьютерная техника и документы.
Украина
30.11.2019
Нацбанк объяснил, почему дорожает газ
Мировые цены на энергоносители выросли из-за снижения буровой активности в США, продления соглашения ОПЕК+ и сезонного роста спроса из-за похолодания.
Украина
30.11.2019
Турецкий поток в обход Украины запустят в январе
Запуск газопровода означает для Украины почти полную остановку транзита по южному направлению в Турцию.
Украина
30.11.2019
Зеленский ищет избитых на Майдане студентов
Украинский лидер хочет встретиться с "теми романтиками, которые делали революцию". Его интересует, смогли ли они управлять страной.
Украина
30.11.2019
Лайнер Boeing 777X развалился во время испытаний
Фюзеляж самолета разломился позади крыла и из разлома выпала пассажирская дверь, узнали подробности СМИ.
Взрыв в Ощадбанке: полиция сообщила о задержанных | В Киево-Печерской Лавре попрощались с Бережной