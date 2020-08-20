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20.08.2020

ІІ етап Чемпіонату України з ралі "МАРІУПОЛЬ" 2020

Источник: Ассоциация Автоспорта Приазовья

22 та 23 СЕРПНЯ НАЙМАСШТАБНІША ТА НАЙВИБУХОВІША АВТОПОДІЯ ЦЬОГО РОКУ!

До МАРІУПОЛЯ повертається ВЕЛИКЕ РАЛІ

Три видовищні Спец.ділянки, аналогів яким немає по всій країні!

Професійні екіпажі зі всієї Україні з'їдуться до нас, щоб показати, що таке ВЕЛИКЕ ралі!

22 СЕРПНЯ:

15-00 - СД "Паралелька"м. Маріуполь, Старий Аеродром;

18:00 - Урочисте Відкриття ІІ етапу Чемпіонату України з ралі "Маріуполь", логістичний центр "Азовський", вул. Купріна, 10

23 СЕРПНЯ:

9:00 - СД "Броди", с. Кременівка;

12:00 - СД "Мелекіне" та СД "Портівське", с. Мелекіне;

18:00 - Нагородження призерів та переможців ІІ етапу Чемпіонату України з ралі "Маріуполь", логістичний центр "Азовський"вул. Купріна, 10

Протягом усіх 2 днів ІІ етапу Чемпіонату України усі жителі та гості м. Маріуполь можуть завітати до Сервіс-парку з бойовими екіпажами , який буде розташовано на території Логістичного Центру "Азовський".

Організатори:

@aap_mariupol

@d2mariupol

Управління молоді та спорту Маріупольської міської ради

При підтримці:

Маріупольська міська рада @mariupolrada

@msportukraine

Автомобільна Федерація України (FAU)

Народний депутат Верховної ради України Магера Сергій Васильович

Управління фізичної культури та спорту Донецької обласної державної адміністрації

Мангушська Районна Державна Адміністрація

Мелекінська сільська рада

Нікольська районна державна адміністрація

Офіційні Спонсори:

ТМ "Оболонь "

@azmol_bp

@pekarnya_mrpl

Партнери:

@haval_mariupol

@jac_mariupol

@skodamariupol

@orsp_azovsky

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