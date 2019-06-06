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06.06.2019

Импичмент, так импичмент. Что предлагает Зеленский и Рада

Источник: Корреспондент.net

Владимир Зеленский обещал, что первым законопроектом, который он внесет в парламент, будет законопроект об импичменте президента. Первым внести такой проект у Зеленского не вышло, но позже он все-таки направил соответствующий документ в Раду.

Правда, депутаты рассматривать его даже не стали, зато потом приняли собственный законопроект, регулирующий те же вопросы.

В ситуации вокруг процедуры импичмента президента в Украине.

Предложение Зеленского

Зеленский предлагает установить, что процедуру импичмента могут запустить 226 народных депутатов, собрав подписи. Затем, чтобы расследовать преступление президента, например, государственную измену, создадут временную следственную комиссию из парламентариев, специально назначенных прокурора и следователей. Она предоставит парламенту свои выводы, после чего депутаты должны поддержать или не поддержать обвинение.

Следующий этап — законность претензий оценят в Конституционном и Верховном судах. И только если их решения будут положительными, вопрос снова вернется в Раду, где его должны поддержать 338 нардепов. В случае провала голосования спикер Верховной Рады обязан извиниться перед гарантом.

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук призвал парламент немедленно рассмотреть законопроект Зеленского.

"Все законопроекты, которые были предложены президентом, конечно, будут предложены внести в повестку дня сессии, хотя некоторые законодательные инициативы удивляют", - ответил на это спикер Рады Андрей Парубий.

"В частности, закон об импичменте - это просто переписанные нормы украинского регламента. Но, несмотря на мощную законодательную деятельность президента, даже этот законопроект мы предложим включить в повестку дня сессии и конечно все законодательные инициативы президента, которые определены как неотложные, мы будем рассматривать в сессионном зале", - подчеркнул он.

В итоге народные депутаты действительно попытались внести в повестку дня сессии законопроект Зеленского об импичменте, но даже на простое внесение в повестку голосов в зале не нашлось.

За проголосовали только 110 парламентариев.

Действия Рады

Зато народные депутаты приняли законопроект о временных следственных комиссиях Верховной Рады, в котором предусмотрены положения о введении процедуры импичмента президента.

Ко второму чтению к проекту было подано около 800 правок, все они были рассмотрены.

"Кто-то говорит, что мы не работаем, но мы работаем и работаем эффективно", - сказал спикер Рады Андрей Парубий после успешного голосования.

В документе указывается, что специальная временная следственная комиссия Верховной Рады Украины - коллегиальный временный орган парламента, в который входят нардепы, спецпрокурор и спецследователи.

Задачей комиссии, в частности, является проведение расследования обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или иного преступления, изложенных в подписанном большинством народных депутатов от конституционного состава ВРУ представлении об инициировании вопроса об устранении главы государства с поста в порядке импичмента.

Комиссия будет иметь доступ к любым документам любых должностных лиц, в том числе, к тайным.

Рада уже принимала закон о временных следственных комиссиях парламента - 10 лет назад. Однако он действовал лишь несколько месяцев, и был признан неконституционным решением Конституционного суда в сентябре 2009 года. С тех пор страна жила без этого необходимого для процедуры импичмента документа.

Фактически процедура импичмента в общих чертах расписана в Конституции Украины и более детально в законе о регламенте Верховной Рады. Однако для этой процедуры не хватало отдельного закона о специальных временных следственных комиссиях. Теперь этот закон есть, но его еще должен подписать Зеленский.

Как в других странах

Родиной импичмента считается Великобриатния, однако широкое распространение и популярность процедура приобрела в первую очередь в США.

В Конституции Соединенных Штатов указано, что "президент, вице-президент и все государственные служащие США должны быть отстранены от должности в порядке импичмента и осуждены за измену, взяточничество или другие серьезные преступления и проступки".

Снятие с должности по результатам процедуры импичмента осуществляется автоматически на основании признания вины в Сенате.

В США процедуру импичмента проходили такие президенты как Эндрю Джонсон, Ричард Никсон и Билл Клинтон. Однако при голосовании за отстранение от должности президента Джонсона в Сенате не хватило одного голоса. Вина Клинтона так и не была доказана, а сам Сенат проголосовал против его отстранения от должности президента. Никсон же ушел с поста самостоятельно - его вина не вызывала вопросов даже среди представителей его партии.

Основания для отстранения президента страны в порядке импичмента в различных странах сформулированы по-разному. В таких странах, как Австрия, Молдова основанием импичмента является нарушение конституции, в Чехии и Турции - государственная измена, в Венгрии и ФРГ - нарушение конституции и законов, в Литве - грубое нарушение конституции, нарушение присяги, совершение преступления.

В Украине процедура импичмента не была применена ни разу.

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