Импичмент Трампа: Байден пояснил, почему не будет давать показаний

Источник: Корреспондент.net

Представители Республиканской партии не имеют законных оснований для того, чтобы вызвать Байдена повесткой в Сенат для дачи показаний по делу импичмента Трампа. Об этом бывший вице-президент США Джо Байден написал в субботу, 28 декабря на своей странице в Twitter.

В ряде сообщений он напомнил, что в течение 40 лет его публичной деятельности он и его офис всегда сотрудничали с Конгрессом, "в отличие от Дональда Трампа и (вице-президента США) Майка Пенса".

"Но я просто не собираюсь притворяться, что в республиканских повестках для дачи мной показаний в суде по делу об импичменте есть какие-то юридические основания. Именно об этом я и говорил вчера и повторяю: этот импичмент касается поведения Трампа, а не моего", - написал Байден.

Он добавил, что повестки следует направлять не ему, а в Белый дом.