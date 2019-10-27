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27.10.2019

Импичмент Трампа: чиновник Госдепа дал показания

Источник: Корреспондент.net

В Палате представителей Конгресса США возобновились слушания свидетелей по делу импичмента президента Дональда Трампа. Первым заслушали дипломата Филиппа Рикера, сообщает Голос Америки в субботу, 26 октября.

"Филип Рикер, и.о. помощника госсекретаря в отношениях с Европой и Евразией, дал в субботу показания на закрытых заседаниях комитетов по иностранным делам, разведки и надзора в Палате представителей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Рикер контролирует дипломатические отношения США с 50 странами, включая РФ и Украину. Во время слушаний 26 октября он заявил, что ему ничего не было известно о том, что в июне-августе Трамп мог задерживать оказание помощи Украине с целью давления на Владимира Зеленского.

Сообщается, что Рикер знал о замораживании военной помощи Украине, но не знал причину этого решения, поскольку дипломат передал вопрос отношений с Украиной Курту Волкеру, бывшему спецпредставителю Госдепартамента, председателю дипмиссии США в Киеве Уильяму Тейлору, послу США в ЕС Гордону Сондленду и Джорджу Кенту, заместителю помощника госсекретаря.

Рикер также пытался добиться того, чтобы Госдепартамент активно защищал от критики бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

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