15.01.2020
Импичмент Трампа: документы передали в Сенат
Источник: Корреспондент.net
Палата представителей США в среду проголосовала за резолюцию, которой передает в Сенат обвинения против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента, пишет в среду, 15 января.
"За" высказались 228 членов нижней палаты Конгресса, "против" - 193 конгрессмена.
Таким образом, Сенат формально может начать судебные слушания по делу импичмента главы Белого дома.
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в этой связи заявила, что президент Трамп "нарушил свою присягу, подорвал национальную безопасность, поставил под угрозу целостность наших выборов".
Однако Трамп надеется, что в Сенате, который находится под контролем его однопартийцев, не наберется необходимых голосов за импичмент.
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