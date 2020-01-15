Импичмент Трампа: документы передали в Сенат

Источник: Корреспондент.net

Палата представителей США в среду проголосовала за резолюцию, которой передает в Сенат обвинения против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента, пишет в среду, 15 января.

"За" высказались 228 членов нижней палаты Конгресса, "против" - 193 конгрессмена.

Таким образом, Сенат формально может начать судебные слушания по делу импичмента главы Белого дома.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в этой связи заявила, что президент Трамп "нарушил свою присягу, подорвал национальную безопасность, поставил под угрозу целостность наших выборов".

Однако Трамп надеется, что в Сенате, который находится под контролем его однопартийцев, не наберется необходимых голосов за импичмент.