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13.11.2019

Импичмент Трампа: появились показания Тейлора

Источник: Корреспондент.net

Временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор дал показания во время публичных слушаний в Конгрессе в рамках дела об импичменте президента США Дональда Трампа. 

Тейлор заявил, что адвокат президента Дональда Трампа Руди Джулиани управлял отдельным "нерегулярным" каналом связи с правительством Украины. Тейлор также выразил уверенность в том, что исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвейни был неотъемлемой частью этого канала общения.

Он добавил, что украинцы "были готовы двигаться вперед" в расследовании, которое требовал Вашингтон.

Кроме Малвейни, через этот неофициальный канал связи с Украиной вели переговоры бывший специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер, посол в Европейском союзе Гордон Сондленд и министр энергетики Рик Перри.

Тейлор подтвердил свою убежденность в том, что предполагаемая встреча между Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским была обусловлена началом расследований по делу Burisma и предполагаемого вмешательства Украины в президентские выборы в 2016 году.

"К середине июля мне стало понятно, что встреча, к которой стремился президент Зеленский, была обусловлена ​​расследованиями против Burisma и предполагаемого вмешательства Украины в выборы в США 2016 года", - заявил Тейлор.

При этом, Тейлор утверждает, что Украина ничего не должна Дональду Трампу. По его словам, Трамп считал, что украинцы обошлись с ним несправедливо и поэтому он подумал, что они обязаны исправить это.

"Власти Украины получали поддержку, и они это высоко ценили, но не были должны президенту Трампу", - сказал он.

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